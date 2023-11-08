Доблагоустроят начатые территории и возьмут в работу еще десяток

Из семи объектов, благоустройство которых в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланированы в текущем году, три — сквер у школы №41 на ул.Горпищенко, парк в честь 100-летия Качи и сквер на ул.Степаняна, 7 — уже завершены.

Об этом 7 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил и.о.заместителя губернатора Евгения Горлов.

Он также рассказал о большой степени готовности других объектов. В наибольшей степени готовы сквер между домами №4 и №7 на ул.Маршала Геловани, 4, а также на пр.Генерала Острякова, 87. К концу года планируется завершить работы в селе Дальнем, в Балаклаве на ул.Новикова, 32, где произведены геологические изыскания и обнаружены исторические стоянки римского периода, и в сквере Ветеранов в Инкермане.

В следующем году планируется благоустроить еще 10 общественных пространств во всех районах города, за которые, как сообщил Е.Горлов, проголосовали жители Севастополя в 2023 году. Пока речь идет о проектировании, с последующей реализацией.

Перечень на 2024 год содержит следующие территории:

— сквер у Центрального рынка на ул.Одесской, 3;

— зеленая зона между домами №26 и №32 на пр.Октябрьской Революции;

— сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» на ул.Софьи Перовской, 10а в поселке Любимовка;

— зеленая зона в районе дома №5а на ул.Сумской в селе Хмельницком;

— территория между домами №31 и №35 на ул.Центральной в селе Родном;

— зеленая зона в районе дома №2 на ул.Юбилейной в селе Фронтовом;

— территория в районе дома №7 на ул.Шевкопляса в Инкермане;

— сквер вокруг пруда «Зеленуха» на ул.Ивана Пахомова в селе Орлином;

— общественная территория около спортивной площадки в районе дома №24 на ул.Ветвистой в поселке Солнечном;

— территория у Дома культуры в селе Вишневом.