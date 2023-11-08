Архитектурный проект Больницы скорой помощи опять не принят архсоветом

Архитектурный проект Больницы скорой медицинской помощи на Фиолентовском шоссе,15 второй раз рассмотрели на заседании Архитектурно-художественного совета и в очередной раз отправили на доработку.

Напомним, что проект выполняет АО «Гипроздрав» из Москвы.

В прошлый раз московские архитекторы представили на архсовет довольное странное решение фасада всех пяти больничных корпусов. Усилить конструкции и обеспечить сейсмоустойчивость предлагалось за счет размещенных прямо на фасаде корпусов металлических демпферных связей крестообразной формы. Они частично блокируют попадание света через оконные проемы и уж точно не добавляют эстетики зданию.

Еще одна претензия участников совета к проектировщикам — цветовое решение фасада, которое сочли не соответствующим дизайн-коду Севастополя. Москвичам поставили в пример фасад строящейся поликлиники на ул.Шевченко.

Однако, как стало ясно теперь, внесенные проектировщиками правки существенно внешний облик больницы не изменили. Демпферные связи в виде крестов с фасада не исчезли, а были задекорированы массивными пузырчатыми панелями в голубых и зеленых тонах.

— Строительство уже началось, больших изменений вносить уже не можем, — аргументировала по сути отсутствие кардинальных изменений архитектор Ирина Лаврухина. Однако такое объяснение явно не устроил членов архсовета.

— У вас изначально были заложены какие-то ошибочные решения, мы уже обсуждали проект под названием «кресты». Сейчас вместо крестов появляется некая ажурная резьба. И я не понимаю, она для чего? Она же механику сама по себе не исправит! — возмутился член архсовета Вячеслав Горелов.

За проектировщиков вступился губернатор Михаил Развожаев: мол, на здании хореографической академии применено такое же решение и вообще, что же сделать, если уже так запроектировано.

— У меня нет слов! — высказал свое негодование В.Горелов, по мнению которого, декорированные панели не улучшают здание, а лишь ухудшают его инсоляцию,.

Дальше начались рассуждения, каким же образом можно улучшить внешний вид перфорированных панелей, с апелляцией к недавно одобренному проекту ветеринарной лечебницы, где подобное решение смотрелось «вполне симпатично».

— Может, эту накладку белой сделать, чтобы внимания не привлекать? — предложила член архсовета Людмила Борденюк. По ее мнению, неуместная колористика превращает здание больницы «в большой детский садик».

Московским архитекторам было в очередной раз указано на неуместность примененных ими решений, с очередным предложением изменить цветовую гамму в пользу более лаконичных серого или серебристого.

— Берите то, что утверждено в дизайн-коде для городских больниц, перерисовывайте еще раз в рабочем порядке! — отправил проект на очередную доработку М.Развожаев.

Принципиальные возражения против столь соглашательского решения при голосовании высказал только В.Горелов.