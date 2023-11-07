Задержан похититель унитаза

Злоумышленником оказался 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи житель Севастополя, который тайно похитил из нежилой квартиры коробку с сантехническим изделием. По версии полиции, вор не знал, что крадет.

Проходя мимо одной из квартир, мужчина заметил незапертую входную дверь. Обнаружив, что в жилище ведется ремонт и никто там не проживает, злоумышленник решил воспользоваться удобным случаем. Его внимание привлекла большая картонная коробка. Смотреть ее содержимое мужчина не стал, схватил добычу, вышел из квартиры и направился не улицу к ближайшим кустам. Увидев в коробке унитаз, вор продал его случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Ленинскому району. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.