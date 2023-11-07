Установили памятник советскому контрразведчику

В Ялте прошла церемония открытия бюста в честь Петра Федотова, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял контрразведку СССР. Памятник установили на территории Юсуповского дворца.

«Начальник Второго управления НКВД-НКГБ СССР П.Федотов в годы Великой Отечественной войны возглавлял контрразведку и сыграл ключевую роль в борьбе с германскими спецслужбами и их агентурой на территории СССР. Под его руководством Управление обеспечило контрразведывательное сопровождение Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций «Большой тройки»», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В торжественном мероприятии приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, руководство Республики Крым и представители силовых ведомств.

В.Мединский отметил, что программа по увековечиванию памяти советских военачальников, разведчиков и контрразведчиков направлена на возвращение в историю забытых имен выдающихся соотечественников.

«Более 20 имен возвращено в нашу историческую память. В честь тех, кто был вычеркнут из истории в силу различных причин, открываются памятники и мемориальные доски, присваиваются имена скверам, улицам и площадям. Мы не можем исправить допущенные ошибки, но можем восстановить историческую справедливость и отдать должное этим людям, посмертно вернуть славу советским разведчикам. Поэтому реализация программы будет продолжена», — заявил помощник президента.

П.Федотов родился в 1901 году в Санкт-Петербурге. В годы Великой Отечественной войны и послевоенный период он возглавлял контрразведку страны, занимал должность заместителя министра государственной безопасности, а в период с 1947 по 1952 год – заместителя председателя Комитета информации, в состав которого входила внешняя разведка. Был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного знамени, двумя — Красной звезды, орденом «Знак Почета» и орденом Кутузова первой степени.