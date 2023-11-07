Уничтожено и перехвачено 17 беспилотников над Черным морем и Крымом

Около четырех часов утра 7 ноября Киев пытался атаковать объекты на территории РФ 17 беспилотниками. Девять из них были уничтожены, а восемь — перехвачены средствами ПВО над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — сообщили в Минобороны России.

По информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Есть пострадавший — мужчина в тяжелом состоянии. Помимо перелома, у него диагностировано проникающее ранение грудной клетки и живота, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Падение фрагментов сбитых беспилотников также зафиксированы в районе Качи.