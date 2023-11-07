Полиция и ФСБ пресекли деятельность крупного сообщества фальшивомонетчиков

По версии следствия, преступное сообщество состояло из нескольких структурных подразделений и действовало с августа 2018 года на территории семи регионов РФ, в том числе в Крыму, сообщили в пресс-службе МВД России. Часть злоумышленников в арендованных квартирах наладила печать поддельных купюр с имитацией элементов защиты. Другие отвечали за их оптовый и розничный сбыт, как через постоянных покупателей, так и бесконтактным способом. Кроме того, фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте интернета, через который продавали фальшивые купюры. Покупатели оплачивали их криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок.

Сопровождение расследования ведут оперативники ГУЭБиПК МВД России, их коллеги из нескольких российских регионов, ГУУР МВД России и сотрудники ФСБ России. При поддержке Росгвардии они задержали подозреваемых на территории Москвы, Московской, Белгородской и Ленинградской областей, в Дагестане и в Крыму. По местам их проживания, а также в арендованных квартирах проведено более ста обысков.

«Объем производимых фальсификатов достигал 1,5-2 млрд рублей в год», — отметили в Центре общественных связей ФСБ России.

Деятельность криминальной организации отличалась четким построением и конспирацией: рядовые участники не знали о количественном составе преступной группы. Производство фальшивок было разделено на несколько этапов, каждый из которых проходил в пяти различных адресах местонахождения частей типографии. В ходе следственных действий изъяты более 20 млн поддельных рублей, комплекс высокотехнологического полиграфического оборудования для печати денег, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот, специализированная бумага с нанесенными на нее водяными знаками, иные комплектующие, используемые для изготовления поддельных денежных билетов, средства связи, флеш-носители, компьютерная техника, банковские карты.

Изъятое направлено для проведения экспертизы. 24 фигурантам по ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все возможные эпизоды и соучастники противоправной деятельности, а также каналы сбыта поддельных денежных знаков.