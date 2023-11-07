Появится бренд «Сделано в Севастополе»

Такая маркировка вводится для поддержки и продвижения продукции местных производителей, прозвучало на заседании правительства Севастополя 3 ноября.

Как рассказал и.о.директора департамента экономического развития Алексей Попов, идея бренда появилась после проведения форума «Сильные идеи для нового времени». В частности, программой предусмотрена выдача микрозаймов с пониженной процентной ставкой, а также предоставление гарантий для местных производителей для сертификации товаров, регистрации товарного знака и его продвижения.

Отдельное мероприятие программы — создание регионального бренда «Сделано в Севастополе» с целью маркировки и продвижения качественной и безопасной продукции местных производителей. По словам А.Попова, финансирование этого будет осуществляться в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства.

Он также сообщил, что региональный бренд «Сделано в Севастополе» начнет внедряться в 2024 году. Сейчас идет подготовка нормативной базы. В первую очередь, программа нацелена на развитие малого и среднего бизнеса.