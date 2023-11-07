Население и инфляция вырастут на 4%

О прогнозе социально-экономического развития Севастополя на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов докладывал 3 ноября на заседании правительства Севастополя и.о.директора департамента экономического развития Алексей Попов.

Он озвучил некоторые контрольные цифры. Так численность населения Севастополя в среднегодовом исчислении по итогам 2023 года оценивается в 561,7 тысяч человек, в 2026 году жителей города будет уже на 4% больше — 584 тысячи человек.

Валовый региональный продукт к 2026 году по достигнет 277 млрд рублей, это означает 30% рост по сравнению с 2023 годом.

Индекс промышленного производства в период с 2024 по 2026 годы будет находиться в интервале 4%, индекс производства сельского хозяйства — варьироваться от 2,1 до 3,1 процентов.

Оборот розничной торговли в 2026 году по сравнению с 2023-м оценивается в 126 млрд рублей, то есть примерный рост составит примерно 26%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги с учетом инфляционных ожиданий прогнозируется на уровне 4%, а рост доходов населения — 7-8%.

Документ был утвержден.