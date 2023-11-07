На Угольной пристани строить можно

Экспертизу проводили в марте текущего года для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на участках в Угольной бухте, где второй год кто-то ведет активное строительство. В основу экспертизы легли результаты полевых археологических и гидрологических работ. Археологическую разведку вели на территории площадью более 20 га, из них 8 га — это акватория.

Выводы экспертов оказались предсказуемыми: объектов культурного наследия на территориях, отведенных под строительство объекта с названием «Береговая база судов», не обнаружено. Пройден очередной процессуальный этап для узаконивания непонятной стройки.