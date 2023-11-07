На Аллее Героев высадили деревья в честь погибших бойцов

В парке Победы в День народного единства на Аллее Героев высадили деревья в память о севастопольских воинах, погибших во время специальной военной операции.

Первые деревья на аллее были посажены в ноябре прошлого года. На каждом — табличка с именем героя.

Также в этот день был открыт бюст заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия. Инициаторами его установки стали друзья и сослуживцы погибшего героя спецоперации. Автор макета — художник-скульптор Ксения Тырсина.

«Андрей Николаевич всегда был с личным составом, на передовой, в гуще событий. Так было и на Северном Кавказе, и в Грузии, и в Сирии, и в дальних морских походах. И под Мариуполем он сражался рука об руку с морскими пехотинцами 810-й бригады», — рассказал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.

Капитан 1 ранга А.Палий погиб в боях за Мариуполь в марте 2022 года, обеспечивая эвакуацию мирных жителей по гуманитарному коридору. На месте его гибели установлена мемориальная доска. Офицер был посмертно награжден орденом Мужества. Патрульному катеру Крымской военно-морской базы «П-415» проекта «Раптор» присвоено почетное наименование «Андрей Палий». А с весны 2023 года в Севастополе проводится шахматный турнир его имени.

А.Палий был инициатором создания Морской коллегии при Севастопольском городском отделении Русского географического общества и являлся ее первым председателем. Он выстроил систему взаимодействия отделения и Черноморского флота России, лично содействовал экспедиционной деятельности, в том числе международным исследованиям. Под его руководством системно развивались морские военно-исторические и патриотические проекты. В январе 2023 года А.Палий был посмертно награжден Малой бронзовой медалью Русского географического общества.