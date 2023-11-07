Монографию об истории севастопольского градостроительства издадут весной

В Севастопольском государственном университете отчитались о завершении промежуточного этапа работы над монографией об истории градостроительства Севастополя. Речь идет о двухтомнике, издать который обещают к очередной годовщине Великой Победы.

Над монографией работает целый коллектив авторов, и 3 ноября фактически состоялась сверка того, что уже сделано, с корректировкой планов, что еще сделать предстоит.

— Мы представляем сегодня текст, который обещали сделать в этом году. Теперь приступаем к технической части по издательству книги, — рассказал директор Института развития города Алексей Тихонов.

История в генпланах

По его словам, перед авторами стояла задача поднять все генеральные планы, подготовленные в Севастополе за всю историю его существования, начиная с античных времен и заканчивая генпланом 2005 года.

- Наши открытия состояли в том, что мы увидели преемственность истории планирования Севастополя. В 19-20 веках перед городом встала проблема сложной диалектики взаимоотношений между гражданскими властями города, планировавшими город удобным для населения, и военными, решавшими военно-стратегические задачи. Обе эти задачи не всегда совпадали, но именно в их решении ковался градостроительный подход. Второе наше открытие – преемственность градостроительных решений, — рассказал А.Тихонов.

В качестве примера последнего он привел решение в генплане 30-х годов идеи транспортного каркаса, разработанного тогда севастопольским архитектором Михаилом Врангелем.

Как рассказал А.Тихонов, М.Врангель еще тогда предлагал создание подземных переходов и автомобильных дорог, которые бы решали проблему транспортных связей между районами города. В том числе, это касалось устройства тоннелей через Центральный городской холм. Эти планы не были реализованы потому что в 1939 году город закрыли. Когда же в 1959 году город открыли, вопрос градостроительных решений снова оказался в повестке. В последующих генпланах, так или иначе, происходило возвращение к идее создания единого транспортного каркаса, но уже с включением транспортного перехода на Северную сторону.

В генплане 1963-1965 годов было заложено строительство моста от мыса Хрустального к району Радиогорки. Сам же мыс Хрустальный должен был превратиться в культурный кластер, со стадионом и кинотеатром.

— В генплане 1979 года идея строительства транспортного каркаса вышла на новый уровень, в том числе инженерный. От идеи моста к этому моменту отказались в пользу тоннеля с Корабельной стороны в район Голландии. Тогда возникла мысль о создании хорд и связок, что было определено передачей военными городу района аэродрома на Куликовом поле. Эти планы также не были реализованы из-за того, что в 1984 году город закрыли, — продолжил А.Тихонов.

Универсальный город

По его мнению, решить обе проблемы возможно, продвигая так называемую идею универсального города, которую он считает очень важной.

- Важно также понимать, что мы не сможем отказаться от военно-стратегической повестки, но, как показал опыт генерального планирования в 20 веке, не сможем отказаться и от идеи создания универсального города со многими направлениями развития, — утверждает А.Тихонов.

По его словам, в монографию также включен подробный рассказ о ландшафтном проектировании, которое началось в ту самую эпоху Врангеля, который рассматривал вопрос развития балок, категорически исключая их застройку и считая, что они должны быть либо парками, либо транспортными маршрутами.

— Сейчас эту проблему можно будет разрешить колоссальными усилиями, поскольку застройка севастопольских балок началась с гаражей, перейдя к жилищному строительству. В результате практически все балки оказались выброшены из общего градостроительного пространства, — констатировал А.Тихонов.

Он также проанонсировал хороший уровень иллюстрированности создаваемой монографии и наличие в ней большого количества интересной информации, которая порадует не только специалистов, но и просто образованных читателей.

Еще один анонс – в книге будет представлено много планов и схем, часть которых до недавнего времени находилась в спецхранении. В книге вообще будет много архивных материалов, что стало возможно благодаря поддержке Севастопольского архива они теперь опубликованы.

Говоря о схемах, А.Тихонов привел в пример схемы строительства порта в Александровской бухте. а также железной дороги от Камышовой бухты до Байдарской долины.

— Сейчас наступает период заключения договора с издательством и последующей печати. Но я очень надеюсь, что мы к очередной дате освобождения города все-таки порадуем наших читателей этой книгой, возможно даже раньше, – пообещал директор Института развития города.

По его словам, обилие в монографии большого количества различных материалов и интересных деталей позволит представить некую альтернативную историю Севастополя.