Комиссия подсчитает ущерб от налета беспилотников

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя обсуждались действия по преодолению последствий ночного налета дронов. Решено создать специальную комиссию, которая займется подсчетом ущерба.

На утро 7 ноября известно, что на Северной стороне пострадали три здания плюс аппартаменты «пока не выясненного генезиса». Губернатор Михаил Развожаев поручил уточнить, что это за здание и, если там все законно, помочь его владельцам.

Что касается пострадавшего в результате ночной атаки беспилотников, то, по словам заместителя губернатора Александра Кулагина, мужчина из Орловки сейчас на операционном столе — состояние тяжелое. Его оперативно доставили в больницу, но у него большая кровопотеря, пострадали внутренние органы.

По словам М.Развожаева, падение обломков БПЛА зафиксировано в районе Качи, у одного из строящихся объектов. Там сейчас работают следственные органы. После обеда подрядчик выйдет на объект и устранит небольшие повреждения кровли.

Как сообщалось, около четырех часов утра 7 ноября объекты на территории полуострова были атакованы 17 беспилотниками. Девять дронов были уничтожены ПВО, восемь — перехвачены средствами РЭБ над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Обломки БПЛА упали в Орловке и в Каче. Есть пострадавший.