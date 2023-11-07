Действие водительских прав могут продлить на три года

Водителям, у которых срок прав истекает в 2024-2025 годах, могут продлить их на три года. Такое предложение содержится в проекте поправок, которое разработало Минэкономразвития РФ.

Министерство экономического развития предлагает автоматически продлить действие разрешительных документов в ряде сфер деятельности, сообщает издание «Коммерсант». Для этого министерство разработало проект поправок к постановлению правительства №353 «Об особенностях осуществления разрешительной деятельности в РФ».

В документе говорится о продлении действия упрощенного режима получения разрешительных документов, у которых истекает срок действия. В первую очередь, речь идет о поддержке бизнеса в условиях санкций. В марте прошлого года правительство РФ продлило срок действия разрешений в сельском хозяйстве, промышленности, розничной торговле, сфере оказания услуг связи, услуг такси и других сферах.

Также МВД продлило на три года срок действия водительских прав, истекших в 2022-2023 годах. Считается, что эта мера позволила снять значительную нагрузку с РЭО ГИБДД. Ожидается, что и сейчас на три года может быть пролонгировано действие водительских прав, которые нужно менять в 2024–2025 годах.

В прошлый раз ГИБДД продлевало права автоматически. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.