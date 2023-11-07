Ай-Петринский меридиан — и геодезический знак, и памятник

Специалисты Росреестра проверили геодезический знак «Ай-Петринский меридиан». Всего в Крыму и Севастополе находится более 1,2 тысяч пунктов геодезической сети, их мониторят каждые три-четыре года.

Ай-Петринский меридиан — это геодезический знак — чугунный метровый шар на каменном постаменте. Знак сооружен на краю плато Ай-Петри в 1913 году на высоте 1196 метров над уровнем моря. На постаменте табличка с двуглавым орлом и надписью: «Г.У.3.3. - О.3.У. — основной реперъ Крымскихъ водныхъ изысканий. — Установленъ в 1913 году».

Сокращения расшифровываются так: «Главное Управление Землеустройства и Земледелия — Отдел Земельных Улучшений». Установили репер сотрудники партии Крымских водных изысканий, которая в 1913-1917 годах провела на Ай-Петри огромный объем работ по строительству различных гидротехнических сооружений. Заодно проводились и исследования. Тогда же ученые определили географические координаты знака: 44°28' северной широты и 34°05' восточной долготы.

За четыре года геодезисты создали целую стационарную гидрометрическую сеть, которая и легла в основу современной системы изучения рек и источников полуострова. В то время открылось 80 гидропостов. В 1916 году расход воды определялся уже на 120 реках и балках и 1200 источниках. В верховьях Салгира, на Ай-Петринской яйле и других районах горного Крыма велись изучения возможности строительства плотин и сооружения водохранилищ. И до сих пор именно водохранилища являются одними из самых важных источников водоснабжения в Крыму, рассказали в Управлении Росреестра по Крыму и Севастополю.

«Ай-Петринский меридиан» уже считается не просто репером, а памятником ученым, которые в тревожные и сложные годы начала 20 века изучали важные для крымчан вопросы водоснабжения. В годы Отечественной войны Ай-Петринский меридиан использовался для корректировки и наведения артиллерии. Шар был пробит прямым попаданием немецкого снаряда. Сейчас пробоина на нем зацементирована. Также на репере появилась и новая табличка, рассказывающая об этом историческом событии. Но даже после реставрации на шаре видны следы пуль и осколков.

Всего в Крыму и Севастополе находится 1258 пунктов государственной геодезической сети. Росреестр проводит работу по поддержанию пунктов геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей в надлежащем состоянии.

Репер в геодезии — это знак, который находится в определенной точке земной поверхности с известной относительной высотой. Эта высота определяется посредством нивелирования относительно исходной уровенной поверхности.

На реперах закрепляется металлический диск диаметром 5 сантиметров (марка) с номером и указанием ведомства. В Российской Федерации принято вычислять высоты реперов относительно нулевой отметки Кронштадтского футштока.