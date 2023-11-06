Стенд Севастополя на выставке «Россия» через полгода привезут домой

Стенд Севастополя на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве после окончания ее работы будет перевезен в город, где с ним смогут ознакомиться все желающие, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Свои стенды на выставке представили все 89 регионов, стенд города-героя также начал свою работу. Задача нашей экспозиции простая — познакомить всех с историей и настоящим Севастополя. <...> Стенд по моему поручению переедет в Севастополь, когда закончится выставка — мы подберем площадку, которая позволит привезти частичку выставки „Россия“ в наш город и дать возможность увидеть, как был представлен наш регион», — цитирует ТАСС запись М.Развожаева в соцсети.

По его словам, посетители стенда на выставке могут принять участие в мастер-классах — научиться вязать морские узлы и русской семафорной азбуке, написать картину вином, с помощью компьютерной игры стать участником севастопольской регаты. На стенде работает голографический кинотеатр, в котором можно познакомиться с историей Севастополя, также вниманию посетителей предлагается цифровой тур по маршруту терруара Севастополя через все винодельческие хозяйства.

«Аудиогид по стенду Севастополя записал российский актер и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Львович Машков. Благодарен ему за то, что поддержал мою идею и сразу согласился поддержать Севастополь», — добавил М.Развожаев.

Крым обновляет экспозицию каждые 10 дней

Республика Крым будет обновлять свою экспозицию на Международной выставке-форуме «Россия» каждые 10 дней, сообщила журналистам министр финансов республики Ирина Кивико на площадке выставки-форума.

«Так много у нас идей, которые мы хотели бы показать здесь и рассказать, что мы разделили выставку с 4 ноября на десятидневную. Каждые десять дней у нас будет полностью меняться экспозиция. <...> У нас большой видеоряд о Крыме, мы будем его менять. У нас будет очень много интерактива — выставок, конкурсов, будет даже брейк-данс», — сказала Кивико.

По ее словам, на стенде региона на выставке представлено более 200 «достижений, которыми гордится Крым».

«Это выставка о людях и про людей. Нам сеть, кем гордиться. Это и наши врачи, и наши педагоги, и наши спортсмены, и наши творческие личности, и амбассадоры, которых выбирали крымчане. Мы — единственный субъект, который своих представителей выбирает голосованием в телеграм-каналах», — отметила она.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.