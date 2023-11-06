«Россия» в Севастополе будет видна из космоса

В День народного единства севастопольцы высадили недалеко от Президентской трассы в Мекензиевском лесничестве 1200 туй, образующих слово «Россия».

Общая площадь высадки 1,5 гектара. Размер каждой буквы 25х30 метров, протяженность надписи — 200 метров. Высаживали четырехлетние деревья.

Как заметил губернатор Михаил Развожаев, открывая митинг, мы ждем фотографии от нашего земляка Антона Шкаплерова из космоса с результатом праздничного мероприятия.

«Более объединяющего действия, чем посадка деревьев, трудно себе представить. Надпись «Россия» будет видно из космоса, можно будет посмотреть ее на спутниковых снимках. Но самое главное: каждый, кто сегодня принял участие в акции, сможет рассказать детям, что был здесь вместе с друзьями, единомышленниками и посадил свое дерево, чтобы на севастопольской земле осталась эта надпись. В нашем городе живет много людей разных национальностей, и мы все едины», — сказал М.Развожаев.

В высадке деревьев приняли участие около 400 человек. За новой рощей будут ухаживать в соответствии с лесным законодательством, а дендрологи проследят за приживаемостью.

Лесоводы считают, что надпись «Россия» станет видно из космоса в ближайшее десятилетие.