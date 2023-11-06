Начали строить железную дорогу из Ростова-на-Дону в Запорожскую область

Строительство железнодорожной ветки между поселком Акимовка в Запорожской области и Ростовом-на-Дону уже началось, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Евгений Балицкий.

«Проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, — это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь», — сказал глава Запорожской области.

Как он пояснил, Акимовка расположена южнее Мелитополя, что выгодно для строительства железнодорожного узла, в том числе в плане безопасности поездок.

«Мы решим задачи военных, и самое главное решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля, многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», — также обосновал Е.Балицкий.

Автодороги в Крым

Губернатор Запорожской области также анонсировал появление в будущем автотрассы из Ростова-на-Дону в Крым.

«У нас будет строиться четырехполосная дорога от Ростова-на-Дону до Джанкоя, — сказал губернатор. — Эта магистраль уже спроектирована, частично проведены все изыскательские работы».

«Мы сейчас пропускаем 14 тысяч автомобилей [в сутки] по нашей дороге, после ее расширения будет около 30 тысяч», — отметил Е.Балицкий и добавил, что «для [Запорожской] области это даст очень большой экономический толчок».

О планах подготовить обоснование строительство трассы глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в конце октября. Глава Херсонской области Владимир Сальдо оценивал проект в 400 млрд рублей.

И аэропорт

В планах администрации Запорожской области развитие проекта по восстановлению мелитопольского аэропорта «Сосновский».

Хотя аэропорт из-за постоянных обстрелов со стороны Украины сейчас невозможно использовать, «его инфраструктура готова к тому, чтобы мы могли сегодня там сделать авиакомпанию», отметил запорожский губернатор.

«Очень заинтересован и лично как гражданин, и как руководитель области в том, чтобы этот аэродром начал функционировать и являлся очень выгодным хабом для перевалки грузов, — заметил Балицкий. — Уверен, что этот аэродром будет использован не только военными, но и в гражданских целях».

О планах восстановить аэропорт Мелитополя в конце августа на Московском урбанистическом форуме сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.