В Союзе архитекторов Севастополя — акварели Юрия Лавренко

Собрание работ, выполненных на протяжении многих лет Ю.Лавренко посвятил 240-летию Севастополя.

В этом году его акварели также экспонировались в Центре семейного чтения и досуга и в Центре межкультурных коммуникаций.

Художественное творчество для Ю.Лавренко – одновременно увлечение с детства и способ самовыражения. Рассказывает, что рисовать начал с пяти лет, сначала это были иллюстрации к прочитанным книгам и пейзажи родного города Сальска.

Рисование воспитало в нем художественный вкус, умение выстроить перспективу.

Потом была учеба на архитектурном факультете Одесского инженерно-строительного института, где увлечение живописью только усилилось.

В 1978 год он приехал в Севастополь, который стал для него неисчерпаемой темой для будущих картин, их он в начале двухтысячных начал показывать на различных городских выставках. Со временем их дополнили и крымские пейзажи, за которыми отправлялся то в Бахчисарай, то на Тарханкут, то по Южному берегу Крыма.

Планшет, кисти, акварель – вот тот обязательный набор, что Ю.Лавренко почти никогда не выпускает из рук.

По его мнению, для любого архитектора акварель – это инструмент в работе над проектами.

Перспективное изображение он делает в технике «гризайль» и вообще считает, что акварель не терпит фальши, потому что прозрачна и мимолетна.

Впрочем, на выставке можно увидеть не только акварели, но также легкие наброски в карандашной и иных технике. Ценность таких работ еще и в их исторической ценности, фиксации того, что, увы, теперь уже утрачено. Например, вид площади Восставших, какой она была пару десяткой лет назад и какой ее уже нет.

Посетить выставку можно по пятницам с 14.00 до 18.00, а также в выходные дни с 11.00 до 16.00. Вход свободный.