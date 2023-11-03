Центр крови приглашает сдать кровь

Для формирования запасов крови в Севастополе особенно нужны доноры II+ и III+ групп.

Стать донором может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг.

Постоянными противопоказаниями является наличие таких серьезных заболеваний как инфекционные и паразитарные болезни, онкологические, болезни крови и ряд других состояний.

Есть также и временные противопоказания. Самыми распространенными запретами являются: татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием, ангина, грипп, ОРВИ, период беременности и лактации, прививки.

При каждом визите в учреждение службы крови потенциальный донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя прием врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.

Центр крови работает с 8.00 до 12.00 по адресу: ул.Адм.Октябрьского, 19/2.