Сезон поиска боеприпасов времен ВОВ закончили эффектно

У берегов Севастополя, в акватории бухты Гильзовая завершен очередной сезон работ МЧС России. С конца мая по начало ноября акваторию очищали от грозного наследия Великой Отечественной войны.

Обезвредили 6 093 взрывоопасных предметов: артснаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Водолазы совершили свыше 600 погружений и провели под водой более тысячи часов. Обследовано более трех гектаров морского дна, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

«За этими цифрами стоит кропотливая работа водолазов, которые вручную метр за метром обследовали дно, применяя при этом специализированный инструмент и грунторазмывочное оборудование», — рассказал полковник внутренней службы Николай Тисельский, начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Финал сезона стал впечатляющим: найденные на дне бухты три крупных артснаряда и три авиабомбы времен ВОВ уничтожили прямо в воде. Масса одной из бомб — 50 килограммов, двух других — по 100. Операция прошла громко и зрелищно, но в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности.

Кроме того, в завершающий день сезона подняли из воды тысячу взрывоопасных предмета и вывезли на полигон, где уничтожили путём контролируемого подрыва.

В бухте Гильзовая и на ближайшем побережье Фиолента в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои. Работы по очистке от боеприпасов МЧС России ведёт в её акватории третий год подряд. За всё время удалось поднять и ликвидировать более 12 тысяч опасных находок. Однако шторма обнажают на дне всё новые взрывоопасные предметы. В 2024 году в этих водах планируется новый сезон водолазных работ.