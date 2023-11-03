Севастопольский студент победил на международном турнире по смешанным единоборствам

Соревнования проходили в Анапе. Турнир собрал бойцов из России, Ирана, Египта, Франции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

«На турнире в профессионалах дебютировали четверо бойцов из Севастополя, в их числе студент 3-го курса СевГУ Евгений Поцелуйко. По итогам соревнований Евгений занял первое место, одержав убедительные победы нокаутом в первом раунде над представителями Кыргызстана, Казахстана и Франции», — сообщили в пресс-службе СевГУ.

После победного выступления в Анапе севастопольские бойцы отправились в Симферополь. Там Южная боевая корпорация организовала первый профессиональный турнир по ММА.

Студент третьего курса направления подготовки «Физическая культура» Артур Демиденок занял на этом турнире первое место.

ММА — это смешанные боевые искусства, вид спорта, представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник. ММА являются полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).