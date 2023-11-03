РНКБ запустил денежные переводы в несколько стран, в том числе в Китай

Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) запустил трансграничные переводы в Китай, Армению, Белоруссию и Таджикистан.

«Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) запускает новый сервис трансграничных переводов для физических лиц. Желающие смогут отправить деньги в четыре страны — Китай, Армения, Беларусь и Таджикистан, — отметили в пресс-службе. — Переводы можно осуществить в операционных офисах РНКБ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие цель валютного перевода», — сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации..

В банке уточнили, что зачисления на счет получателя возможны в китайских юанях, армянских драмах, белорусских рублях и таджикских сомони.