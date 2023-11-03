Растет заболеваемость covid-19

В Севастополе с 23 по 29 октября новой коронавирусной инфекцией заболел 141 человек, что на 19% выше, чем на предыдущей неделе.

За весь период наблюдения (с 2020 года) в городе зарегистрировано 103 023 случая этого заболевания.

Рост есть и в Крыму, но не такой значительный — за истекшую неделю зарегистрировано 180 случаев covid-19, что на 7% выше чем на предыдущей неделе. Всего же с начала пандемии 218 684 крымчан болели новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю

Во избежание заражения (особенно лицам группы риска — пожилым и людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется ограничить посещение общественных мест, без острой необходимости, а также использовать средства индивидуальной защиты в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.

В Севастополе также продолжается прививочная кампания: прививку от коронавируса вакциной «Конвасэл» можно сделать во всех поликлиниках города, а также в мобильных пунктах, расположенных на пл.Нахимова, у ТЦ «Апельсин» и «Муссон».