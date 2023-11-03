Приглашают на третий «Севастопольский бастион»

В Доме офицеров флота открылся III Всероссийский фестиваль стендовых моделей и миниатюр «Севастопольский бастион». В программе также мастер-классы по рисованию, росписи миниатюр, моделированию.

«Есть те, кто, побывав на наших предыдущих фестивалях и впечатлившись работами участников, решились на создание собственной модели, — рассказал председатель Союза моделистов Севастополя Андрей Макарчук. — Меня, как организатора фестиваля, этот факт очень радует, это значит, что «Севастопольский бастион» нужен, полезен и интересен севастопольцам».

В этом году на фестиваль съедутся более сотни участников из различных регионов России: Севастополя, Набережных Челнов, Петропавловска-Камчатского, Карасука, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пскова, Перми, Мариуполя, Мелитополя.

«Уже сейчас мы можем сказать, что «Севастопольский бастион» становится доброй традицией. В оргкомитет поступают заявки от школ и кружков на проведение экскурсий и мастер-классов», — отмечает соорганизатор фестиваля Лилия Лебедева.

Выставка работает с 3 по 5 ноября в Доме офицеров Черноморского флота, ул.Ленина, 9. Вход свободный.