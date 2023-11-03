Победить царь-лужу у рынка «Чайка» опять не удалось

Отремонтированное в сентябре дорожное покрытие у рынка «Чайка» не устранило огромную лужу на пешеходном переходе.

Массированным наступлением дорожной техники в течение одного дня 4 сентября предполагалось решить сразу две задачи: заменить изношенный асфальт на участке улицы Частника от пл.Восставших до пересечения с ул.Костомаровской и ликвидировать провал пешеходного перехода у центрального входа на рынок «Чайка».

Как заверял тогда мастер участка ремонта и развития автомобильных дорог ГБУ «Севавтодор» Егор Паценко, была предпринята решительная попытка исправить ошибку «прежних горе-дорожников, заложивших неправильный профиль дороги».

Новые реконструкторы пытались решить вопрос отвода воды, чтобы она не скапливалась у перехода и проезжающие автомобили не обдавали фонтаном пешеходов. Был выбран не самый бюджетный и, как оказалось теперь, не самый верный путь — поменять относительно недавно отремонтированный верхний слой асфальта и тем самым изменить уклон дороги.

А что?! Не за копейки же всю эту технику в 15 единиц вывели и задействовали!

Справедливости ради отметим, что дорожный мастер никакой гарантии исчезновения лужи не давал. То есть, все эти КамАЗы, погрузчик, фрезеровальная машина, катки, укладчики асфальта работали, что называется на удачу и...

И спустя ровно два месяца выяснилось, что удача не была на стороне севавтодоровцев, и инженерный расчет в очередной раз оказался ошибочным. Выяснилось это после ночного ливня 3 ноября: лужа образовалась и за пешеходным переходом, и прямо на зебре-разметке.