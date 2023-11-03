Операторы мобильной связи Крыма отменили платный роуминг на материковой части РФ

Ключевые операторы мобильной связи в Крыму Win mobile и «Волна мобайл» начали предоставлять свои услуги на материковой части России без списания оплаты роуминга, сообщается в телеграм-канале главы Республики Крым Сергея Аксенова.

«Основные крымские операторы мобильной связи «Волна» и Win mobile начали предоставлять услуги на материковой части России на тех же условиях, что и на территории полуострова. Так что теперь крымчане, выезжающие за пределы нашего региона, могут не переживать, что останутся без связи и мобильного интернета или потратят лишние деньги на оплату этих услуг», — цитирует сообщение ТАСС.

Подробную информацию абоненты будут получать через SMS-оповещения.

ООО «К-телеком» (бренд Win mobile) с 2014 года оказывает услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Сеть оператора включает более 3 тысяч базовых станций и обслуживает на полуострове волоконно-оптические линии связи протяженностью 3 тысяч км.

Оператор мобильной связи «Волна мобайл» начал работу на полуострове с 15 июня 2016 года.