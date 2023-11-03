Медицинские отходы утилизировались с нарушениями

«В ряде случаев помещения для временного хранения медицинских отходов не были оборудованы автономной вентиляцией. В некоторых из них отсутствовала система водоснабжения и водоотведения. Также выявлены дефекты плиточного покрытия стен и потолка, которые препятствовали проведению влажной уборки в данных помещениях», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Нарушения были выявлены во время проверки Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Роспотребнадзора. В настоящее время природоохранная прокуратура внесла главным врачам больниц и поликлиник представления об устранении выявленных нарушений. Медучреждения погрешности в работе устранили, а кое-где даже решили провести небольшой ремонт.

В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Информацию изучат в Межрегиональном управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.