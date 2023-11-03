Юннатов научат выращивать краснокнижные сосны

Сотрудники Севприроднадзора 2 ноября провели урок в Севастопольском центре эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи. Ребятам рассказали о редкой, растущей в окрестностях мысов Сарыч и Айя, сосне Станкевича (Пицундской), а также об особенностях ее выращивания и ухода.

По итогам экологического урока, ученикам были выданы семена для проведения эксперимента по выращиванию краснокнижной сосны.

«От всего сердца желаем ребятам успеха! И надеемся на скорую встречу на мероприятии по высадке саженцев сосны, которые им удалось вырастить!» — оптимистично написали в социальных сетях представители Севприроднадзора.