Дважды публично извинялся за дискредитацию ВС РФ, но ему не поверили

Житель Феодосии проведет полтора года в колонии-поселении за повторную дискредитацию Вооруженных Сил РФ. В групповом чате социальной сети мужчина высмеивал российскую военную технику и в целом политический курс России.

В марте текущего года подсудимый, являясь создателем и владельцем персональной страницы в социальной сети Вконтакте и участником группового чата с наименованием Heil Satan, умышленно опубликовал текстовые сообщения, в которых высмеял современное оснащение Вооруженных Сил РФ военной техникой. Также он негативно высказался об участии российской армии в СВО, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.

Мужчина признал свою вину и публично раскаялся в содеянном. Впрочем, он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. Тем не менее, при вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого и смягчающие наказание обстоятельства. Поэтому приговор для злоумышленника был достаточно мягким.

Кроме того, что он проведет в колонии-поселении полтора года, суд на три года запретил феодосийцу заниматься администрированием сайтов и размещать обращения и иные материалы в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.