Требуют навести порядок на Золотом пляже

Отметив, что к пляжу можно спуститься с Большой Севастопольской тропы, которая в настоящее время как раз находится в достаточно ухоженном состоянии, П.Харламов, что Золотой пляж явно контрастирует с ней.

– Пляж «Золотой», который находится в аренде у частного оператора, представляет собой откровенный свинарник: мусор не убран, продается пиво несовершеннолетним. В существующих условиях, Балаклава таким образом остается без пляжей, что уже становится проблемой, – адресовал он вопрос отчитывающейся на заседании директору департамента туризма Ларисе Остапенко.

Депутат также предложил проработать возможность в будущем сменить оператора на ту же структуру, которая осуществляет контроль за близрасположенным палаточным лагерем, где вопросы санитарии успешно решаются.

– Тогда просто будет, с кого спрашивать. А то у нас получается, что зона ответственности – частный оператор — получает гранты на его развитие и на невнятный кинотеатр, а мусор не вывозит. Притом, что рядом ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» наводит порядок, вывозит мусор и обеспечивает всю инфраструктуру. Рядом Большая Севастопольская тропа, но с нее спуститься на убранный красивый пляж невозможно. Мне кажется, это нужно исправлять, – возмутился депутат.

В ответ Л.Остапенко пообещала принять замечание к проработке, совместно с коллегами из департамента городского хозяйства и Севприроднадзора. Она также заверила, что в ближайшее время расскажет, как обстоят дела в данном вопросе.