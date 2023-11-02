Проводили на пенсию, смыв копоть пожаров

«Я буду, безусловно, вспоминать самый первый пожар — в Судаке, когда впервые выносил газовый баллон из огня, самый грязный пожар — когда тушили склад покрышек, тушили его, наверное, 10 часов, потом были все черные. Пожары на кораблях буду вспоминать — это всегда сложные пожары. И спасение дельфинов в памяти будет всегда — неповторимая история», — вспомнил свои трудовые будни замначальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Б.Храпач.

Кстати, за спасение дельфинов пожарный был награжден государственной медалью «За отвагу на пожаре». В МЧС уверены, что аналогов той спасательной операции в истории не было. В мае 2019 года в севастопольском дельфинарии вспыхнул пожар. Было сильнейшее задымление, начала плавиться крыша, а раскаленный пластик уже капал в бассейны с морскими млекопитающими.

«Люди эвакуировались самостоятельно, а дельфинам требовалась помощь. Дельфины дышат легкими, потому для них задымленная среда столь же губительна, как и для человека. Двоих морских млекопитающих, каждый из которых весил около 400 килограммов, на тентах вручную вынесли в безопасное место», — рассказали подробности той истории в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

По словам Б.Храпача, в пожарную охрану он пришел работать в 16 лет и проработал пожарным 20 лет. То есть, пенсионер МЧС еще молодой мужчина — ему всего 37 лет. А на его счету — ликвидация более 2,5 тысяч пожаров и сотни спасенных жизней.