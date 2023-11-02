Проводили на пенсию, смыв копоть пожаров
Севастопольского пожарного Богдана Храпача коллеги из МЧС окатили водой из пожарных стволов под гул сирен. Эта традиция чрезвычайного ведомства означает проводы на пенсию.
«Я буду, безусловно, вспоминать самый первый пожар — в Судаке, когда впервые выносил газовый баллон из огня, самый грязный пожар — когда тушили склад покрышек, тушили его, наверное, 10 часов, потом были все черные. Пожары на кораблях буду вспоминать — это всегда сложные пожары. И спасение дельфинов в памяти будет всегда — неповторимая история», — вспомнил свои трудовые будни замначальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю Б.Храпач.
Кстати, за спасение дельфинов пожарный был награжден государственной медалью «За отвагу на пожаре». В МЧС уверены, что аналогов той спасательной операции в истории не было. В мае 2019 года в севастопольском дельфинарии вспыхнул пожар. Было сильнейшее задымление, начала плавиться крыша, а раскаленный пластик уже капал в бассейны с морскими млекопитающими.
«Люди эвакуировались самостоятельно, а дельфинам требовалась помощь. Дельфины дышат легкими, потому для них задымленная среда столь же губительна, как и для человека. Двоих морских млекопитающих, каждый из которых весил около 400 килограммов, на тентах вручную вынесли в безопасное место», — рассказали подробности той истории в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.
По словам Б.Храпача, в пожарную охрану он пришел работать в 16 лет и проработал пожарным 20 лет. То есть, пенсионер МЧС еще молодой мужчина — ему всего 37 лет. А на его счету — ликвидация более 2,5 тысяч пожаров и сотни спасенных жизней.