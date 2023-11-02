Компенсируют затраты на молоко «за вредность»

Почти ста работодателям Севастополя возместит расходы на охрану труда. В общей сложности предприятиям выплатят 16 млн рублей, в том числе, на бесплатную выдачу молока на вредных производствах.

«96 предприятий города обратились в севастопольское отделение Социального фонда России (ОСФР) за финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Всего в этом году ОСФР направит на финансирование мероприятий по охране труда свыше 16 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе ОСФР по Севастополю.

Работодатели должны обеспечить своим сотрудникам хорошие условия труда. Так, 6,6 млн рублей направят на компенсацию за проведение периодических медосмотров, 5,6 млн рублей — на приобретение средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда. Кроме того, предполагается, что 3,1 млн рублей работодатели потратили на молоко для своих сотрудников, работающих на вредных производствах. При этом молоко можно заменить на «другие равноценные продукты». Еще 627 тысяч рублей — это финансирование на проведение специальной оценки условий труда, а 335 тысяч рублей — на обучение по охране труда.

«Ежегодно у всех работодателей, которые перечисляют взносы в Социальный фонд России, есть возможность компенсировать расходы на мероприятия по охране труда. Для возмещения расходов страхователям необходимо обратиться в ОСФР по месту регистрации не позднее 15 декабря 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что работодатели должны предоставить документы, подтверждающие расходы на обеспечение хороших условий труда для своих сотрудников.