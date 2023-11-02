В Херсонесе расскажут о Геракле

Выставка с названием «Герои Херсонеса.Геракл» откроется 3 ноября в 15.00 в историко-археологическом заповеднике «Херсонес Таврический».

Экспозицию из археологических предметов, рассказывающих о почитании этого древнегреческого героя херсонеситами, откроют в малом зале Византийской экспозиции, сообщает пресс служба заповедника. Среди выставленных экспонатов будут также картины крымских художников.

Древние греки почитали Геракла как героя и бога, а его потомками считали царей Спарты, Македонии и даже эллинистического Египта. В честь Геракла проводились атлетические состязания, которые назывались Гераклеями. Изображение головы Геракла печатали на монетах.

Как считают исследователи, культ Геракла был перенесен в Херсонес из метрополии, а пик его популярности пришелся на период с четвертого века до н.э до первой половины третьего века до н. э., когда Херсонес экономически процветал и обрел почти полную политическую самостоятельность.

В экспозиции представят около полусотни музейных предметов, повествующих о восприятии херсонеситами образа Геракла. Среди них мраморные и известняковые рельефы, фрагменты скульптур, терракотовые статуэтки и монеты.

Что касается полотен крымских художников, то они также это также будет их взгляд на образ Геракла.

Выставка работает до 3 декабря, посетить ее можно будет с 9.00 до 17.00 во все дни недели, кроме понедельника. Вход свободный.