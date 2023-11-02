Гендиректора компании «Асгард» освободили от наказания

Ленинский районный суд Севастополя решил не наказывать генерального директора строительной компании «Асгард». Он подозревался в мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции СОК им.200-летия Севастополя.

Суд изучил материалы уголовного дела и решил переквалифицировать действия подсудимого. Обвинения в мошенничестве с него сняли, но оставили обвинение в подделке документов. Установлено, что в начале 2020 года он предоставил фиктивные документы, на основании которых были произведены авансовые выплаты. Эти выплаты он использовал не на строительство спорткомплекса и ледового катка, а направил их на другие объекты. Условия госконтрактов были нарушены, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

В итоге суд приговорил подсудимого к шести месяцам лишения свободы. Но в связи «с истечением срока давности уголовного преследования», подсудимый освобожден.

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Уголовное дело о хищении 279 млн рублей при выполнении государственных контрактов по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса и ледового катка в Севастополе было направлено в суд летом 2022 года.

Дело расследовал Следком. Следователи установили, что в период с декабря 2019 года по апрель 2020 года гендиректор ООО «Асгард» похитил часть аванса (почти 227 млн рублей) под предлогом оплаты фиктивной закупки металлопроката на строительстве «СОК имени 200-летия Севастополя». В июле 2020 года с тем же подрядчиком был заключен госконтракт на строительство крытого катка в районе пересечения ул.Генерала Мельника и Лабораторного шоссе общей стоимостью свыше 913 млн рублей. Часть аванса в размере почти 52 млн рублей глава компании фиктивно потратил на водоотдводные лотки, пескоуловители и мачты для выполнения строительно-монтажных работ, но все это на объекте так и не появилось.

Известно, что еще на стадии предварительного следствия обвиняемый возместил материальный ущерб, причиненный правительству Севастополя, в полном объеме.

Стройка спортивно-оздоровительного комплекса в Загородной балке началась в январе 2020 года. Директор подрядной организации Игорь Анацкий обещал построить стадион и крытый 50-метровый бассейн с вышкой для прыжков за год. В марте объект решили сдавать в два этапа — сначала несложный стадион, а потом бассейн. К 2021 году выяснилось, что денег не хватает ни на завершение строительных работ, ни на закупку оборудования.

В декабре 2022 года правительством РФ на эти цели было дополнительно выделено 67 млн рублей. Объект обещали сдать в апреле 2023 года, потом в конце лета... Но так пока и не сдали.