Батарею Драпушко сносить не собираются

Начались масштабные демонтажные работы на улице Мраморная в Балаклаве. Но объект культурного наследия «Береговая батарея №19 им.М.Драпушко» никто сносить не собирается.

В социальных сетях появилась информация о том, что недалеко от легендарной береговой батареи им.М.Драпушко в Балаклаве замечены активно работающие экскаваторы. Сей факт вызвал недоумение у многих жителей города.

«Друзья, может, кто-то знает, что и для чего экскаваторы роют землю на батарее Драпушко (ББ N 19) в Балаклаве? Яхтенная марина дотянулась до святого места Севастополя?!», — спрашивают неравнодушные севастопольцы в соцсетях.

В ГУП «Проект развития Балаклавы» сообщили «Севастопольской газете», что береговая батарея №19 является объектом культурного наследия, поэтому никакие строительные работы там не проводятся. Снос зданий осуществляется ниже, в районе кафе «Облака», на территории бывшей воинской части. По плану будут демонтированы здания на ул.Мраморной — 11 объектов и на Таврической набережной — 19 объектов.

Относительно замеченных бдительными севастопольцами экскаваторов, в ГУПе предположили, что строительная техника могла быть там просто припаркована и еще раз заверили, что береговую батарею и другие объекты культурного наследия никто сносить не собирается.

Напомним, что в интересах реализации проекта развития Балаклавы и строительства яхтенной марины уже снесен бывший судоремонтный завод «Металлист». На данный момент в процессе сноса на Таврической набережной находится многоэтажная гостиница киевского предпринимателя Алексея Пляса. Демонтажные работы планируются провести и на набережной Назукина.

Отметим, что кроме создания яхтенной марины — объекта госпрограммы, в Балаклаве ведется и строительство «Яхтенной деревни» — это инвестиционный проект, реализуемый за счет внебюджетных источников финансирования.

Батарея Драпушко

Береговая батарея №19 расположена на мысе Курон на западной стороне Балаклавской бухты. Она была построена в 1912-1916 годах, входила в дополнительный приморский фронт крепости Севастополь. Батарея была вооружена четырьмя 6-дюймовыми (современный калибр 152-мм) орудиями системы Канэ образца 1891 года.

Во время второй героической обороны Севастополя батареей командовал капитан Марк Семенович Драпушко. С 6 по 21 ноября 1941 года ее защитники принимала активное участие в отражении первого штурма города немецко-фашистскими захватчиками. После Великой Отечественной войны батарея была восстановлена. После развала Советского Союза, в 1993 году, ее законсервировали, а через девять лет она была ликвидирована и разграблена.

Береговая батарея №19 представляет интерес как памятник российского фортификационного искусства начала XX века.