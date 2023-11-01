Записаться к врачу можно через социальную сеть

Севастопольцы теперь могут записаться на прием в поликлинику через мини-приложение «Госуслуги» в социальной сети Вконтакте. Эта функция доступна для всех мобильных устройств.

«Нужно перейти в сообщество медицинского учреждения. Затем нажать «Запись к врачу» в меню сообщества и авторизоваться через Госуслуги

Выбрать, кто пойдет на прием: вы, ваш ребенок или другой человек

Указать специалиста, к которому хотите записаться на прием, и подходящие дату и время», — сообщает Первая городская больница в социальной сети Вконтакте.

Также в мини-приложении можно отменить запись. При этом не стоит переживать за сохранность персональных данных: они не передаются соцсети и хранятся только на Госуслугах.

Мини-приложение «Госуслуги» — это сервис для пользователей соцсети Вконтакте. В нем, кроме записи к врачу, доступны и другие услуги. Например, с его помощью можно записать ребенка в кружки или секции или проверить данные автомобиля. Скачивать приложение не нужно, сообщают Госуслуги.

Внедрение виджета (графическое приложение на странице сайта, рабочем столе компьютера или смартфона) координировал «Диалог» — головная компания Центров управления регионами. На сайте организации говорится, что в России соответствующий виджет установили уже 66,47% официальных сообществ учреждений здравоохранения. Лидерами по числу госпабликов, в которых появилась новая функция, стали: Краснодарский край, Санкт-Петербург и Нижегородская область.