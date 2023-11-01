Закон защитит права родителей погибших участников СВО

Теперь право бесплатно получить земельный участок в Севастополе будет и у одного из родителей погибшего участника СВО, если у него нет жены и детей.

На заседании Законодательного собрания 31 октября в Закон №269-ЗС «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» были внесены изменения.

Согласно принятому документу, к членам семей умерших и погибших участников СВО, имеющих право на получение участка, теперь будет отнесен и один из родителей в случае отсутствия супруги или детей или их отказа от получения земельного участка.

Также законодательно будет закреплено место в очереди за членами семьи погибшего или умершего участника СВО.

Изменения в действующий закон депутаты заксобрания поддержали единогласно.