Уличная выставка «Великолепный город» — признание в любви Севастополю

Уличная выставка, открытая 1 ноября на площадке Приморского бульвара, между зданиями Института биологии Южных морей и Дворца детского и юношеского творчества, состоит из 20 планшетов, создающих динамичный архитектурный образ Севастополя.

Фотографии на них намеренно не связаны хронологически, тем самым организаторы предоставили посетителям максимальную свободу созерцания, будучи уверенными, что каждый найдет свой способ знакомства с экспонатами, отражающий сугубо личное восприятие города.

Это только начало

Выставка является введением в большой выставочный проект, который готовится два года и уже воплощается в пространстве выставочного зала Государственной художественной галереи.

Пока же на планшетах — фотографии знаковых для города зданий разных эпох, сформировавших его современный облик: севастопольская Панорама, Морская библиотека, Институт физических методов лечения, водная станция «Динамо», здание Севастопольского государственного университета, ансамбль послевоенной жилой застройки, здание железнодорожного вокзала, а также приметы современного градоустройства в виде Центра искусств на мысе Хрустальный.

Как рассказала ученый секретарь Российской художественной галереи Виктория Данилюк, этот проект будет иметь несколько этапов, первым из которых и стала планшетная выставка на Приморском бульваре.

— Мы создавали эти планшеты большой командой, совместно с приглашенным куратором севастопольским историком Степаном Самошиным и большой командой искусствоведов. Организаторы поставили перед собой задачу показать лицо города через исторические материалы, фактические данные и художественные образы, отражающие разные эпохи, — поделилась В.Данилюк.

Именно поэтому 240 лет существования города устроители условно разделили на восемь этапов, выделив по два планшета на каждую архитектурную доминанту.

Букет образов

В целом, экспозицию можно считать попыткой соединить разные исторические вехи, создать целый букет образов, состоявшихся и не состоявшихся — были проекты, которые так и остались лишь на страницах архитектурных энциклопедий. Пример — здание Пантеона, который архитектор Моисей Гинзбург еще в годы войны мечтал возвести в городе после его освобождения. Его мечты так и остались в чертежах. Между тем, город состоялся таким, каким состоялся, что, впрочем, не мешает увидеть его другим, не построенным, альтернативным.

В процессе создания выставки в качестве партнеров были приглашены искусствоведы Музея архитектуры, Института развития города Севастопольского государственного университета. Специально под проект организаторы взяли интервью у архитектора Андрея Таранова, чье имя несколько подзабыто.

Еще один крупный партнер — Музей героической обороны, который предоставил самый большой комплекс экспонатов: уникальные фотографии, документы, художественные картины, различные предметы, которые войдут в большую экспозицию, что уже 23 ноября откроется в Севастопольской государственной художественной галерее на Портовой, 7.

— Мы постарались проработать тему с максимальным количеством севастопольских музеев, включая Художественный музей им.Крошицкого и Центральный музей военно-морского флота, которые предоставили нам оригинальные экспонаты, — продолжила В.Данилюк.

Будет галерея героев Севастополя

Еще одним этапом станет создание Галереи героев Севастополя, которую планируется открыть в Центре искусств на мысе Хрустальном, в строящемся сейчас здании целое крыло будет посвящено этой теме.

— Мы рассчитываем, что это будет не просто постоянная заданная экспозиция, она будет дополняться, прирастать. Поэтому для нас так важно, чтобы севастопольцы на всех этапах знакомились с этим проектом, максимально вовлекались и участвовали, высказывая свое мнение, и не только положительное, — обратилась ко всем севастопольцам В.Данилюк, пригласив их оставлять отзывы о выставке в интернете, в социальных сетях или непосредственно на выставке.

– Это про наш город! Это выставка-исследование, попытка создать образ не только застывшего Севастополя, а тот, который каждый из нас носит в себе, – подытожила В.Данилюк, добавив, что планшетная выставка продлится ровно месяц.

Несоветский конструктивизм

— Работа над выставкой оказалась очень напряженной и информативно насыщенной. Я участвовала в качестве дизайнера верстки планшетов. Мне надо было все это концептуально сверстать, — рассказала куратор уличной выставки Анна Садовникова.

Настоящим открытием для нее стала информация о здании Севастопольского государственного университета. На первый взгляд, это здание в стиле советского конструктивизма. На самом деле, здание построено по образу здания ЮНЕСКО, что находится в Париже архитектора Марселя Бройера, консультировавшегося у великого Корбюзье.

— Для меня он оказался одним из самых интересных объектов. Подавая его на планшете, я использовала элементы инфографики, показав объект с привязкой к конкретной локации, — говорит А.Садовникова.

Очень даже откровения

Первым посетителем планшетной выставки стал Вячеслав Иванович, мнением которого «Севастопольская газета» решила поинтересоваться.

— Я живу в Севастополе 50 лет, однако далеко не все из представленного здесь мне известно. Многое для меня – очень даже откровения. Выставка полезна и красива. Признаемся, мы понятия не имеем, кто построил севастопольские здания, которые мы так любим и которыми так восхищаемся — имена архитекторов нам просто неизвестны. Читаю с интересом аннотации и ловлю себя на том, что не знал всего этого, хотя долго работал заведующим электрохозяйством Морской библиотеки. Это новая страница нашего познания, — поделился прохожий.