Стрит-арт от Кати Кольченко

Подпорные стены можно было бы не отдавать на откуп вандалам и самодеятельным графитчикам, а предоставить в распоряжение талантливым мастерам прикладного творчества. Такие в Севастополе есть! Художница Катя Кольченко — яркий пример такого мастера. Как раз этой осенью художница завершила декорировать забор собственного дома, который стал достопримечательностью района.

Пройти мимо дома на ул.Сладкова, 57, и не остановиться в искреннем изумлении невозможно. Даже пребывая в самом мрачном настроении, остановишься и начнешь рассматривать удивительные мозаичные панно на каменном заборе. Засмотришься, а там и позабудешь об одолевавших только что грустных мыслях. Веселый забор! Летающие коты, наивные пеликаны, экзотические цветы, задумчивый бык с рогами-ветвями — все это столь красочно и необычно, что только и остается восхищенно выдохнуть: «Ух ты!»

В этом доме живут веселые люди — Катя Кольченко и Митя Кравцов. Они оба — художники, оттого и весь дом их такой: творчесткий и необычный.

Кто-то, глядя на многочисленные мозаичные картины на наружной стене, вспомнит Барселону и Антонио Гауди, другой определит увиденное, как стиль бохо. На то и другое хозяйка дома улыбается и лишь пожимает плечами, предоставляя прохожим впечатляться и искать смыслы самостоятельно.

Вирус творчества

К.Кольченко — народный мастер декоративно-прикладного искусства и дочь Евгения Кольченко, который в 1960 году основал Севастопольскую художественную школу и стал ее первым директором. Так что талант в ней от отца, а тяга к творчеству — от его ученицы Людмилы Танасенко.

Это ведь она, окончив севастопольскую художку, уехала в Москву, отучилась в Полиграфическом институте, после чего создала прекрасный, вошедший в золотую коллекцию отечественной мультипликации, фильм «Падал прошлогодний снег».

Катя и теперь вспоминает о Л.Танасенко с особой теплотой и любовью: «Она вся была сделана-соткана-слеплена из солнца и творчества. Однажды увидев, не разлюбишь никогда. Танасика нет уже три года, и эта дыра не зарастает...»

Сама К.Кольченко пять раз поступала в столичные художественные вузы, но всякий раз ее называли авангардистом (слишком ярко, цветно, экспрессивно) и не принимали. Став ветераном абитуры, она не охладела к творчеству, продолжала лепить, искать свои способы самовыражения.

Вспоминает, как в начале 90-х севастопольским художникам разрешили выставлять на продажу свои работы на бывшей танцплощадке «Ивушка». Реализовывать ее лепные работы из полимерной глины — декоративные фигурки, украшения — взялся один из друзей.

— Я и сейчас не очень умею продавать, а тогда вообще это слово звучало кощунственно. Стыдливо пряталась в сторонке, наблюдая за происходящим. К моему изумлению, за час с небольшим все работы были распроданы, а нас окружили какие-то обаятельные «бородачи» — художники, — вспоминает она то время.

Потом с подачи новоприобретенных друзей была поездка в Симферополь. Раз в год туда приезжала киевская комиссия из Союза художников, которая на худсовете давала звание «Народного мастера декоративно-прикладного искусства». Чаще не давала, но ей повезло.

Авторский дуэт

Затем в ее жизни появился Митя Кравцов.

— Нечто тощее, совсем юное создание, мальчик-подросток. Он сидел на корточках и что-то рисовал. И сам был невозможно похож на героя картины Чонтвари «Рисующий мальчик». Когда я увидела его работы — бесконечные листы с графикой, — оцепенела, задохнулась, воспарила. Это было невероятное потрясение. Такая легкость, глубина, мастерство, бездна смыслов и ассоциаций, такая живая жизнь, — делится художница.

Она и теперь называет его гением, хотя они вместе уже тридцать лет и три года.

За спиной — бесконечная работа, выставки в Москве, Киеве, Питере, реже — в Севастополе.

Что касается отца, то во время его директорства в Художке за свободомыслие и полное отсутствие соцреализма он был отстранен от работы с детьми как «неблагонадежный» и выдворен из Севастополя. Позже он принял пост директора в Мытищинской худшколе, где проработал 18 лет, до самой смерти.

Хочется же красоты

— Очень хочется, чтобы люди улыбались, — говорит К.Кольченко, показывая на забор, который благодаря ее вдохновению и долгой кропотливой работе превратился в настоящее произведение прикладного искусства.

Она удивительно чувствует фактуру материала, но не считает нужным определиться с творческим амплуа. Говорит, что ей и в голову это не приходило, что творит, как чувствует, как подсказывает сердце. Мозаичные сюжеты рождаются спонтанно, без какой-либо логики и единого стиля. В ход идут и керамическая плитка, и камни, стекла, ракушки, битая посуда...

Теперь стена готова, остатки материалов (настоящее богатство!) разобраны, рассортированы и ждут своего часа.

— Дождутся непременно — еще несметное количество облезлых стен. Да и заказы вполне возможны, — говорит мастер.

Пример возможного использования «оставшихся материалов» напрашивается сам собой — авторским мозаичным декором можно было бы украсить любую свободную поверхность в городе, оживив ее на радость людям.

Объектов для этого в Севастополе немало — многочисленные подпорные стены, которые после завершения строительства остаются серыми и неприметными, часто обезображенными бездарными граффити.

А мог бы получиться эксклюзивный стрит-арт.