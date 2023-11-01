Главная Новости Происшествия Транспорт

Отменен запрет на провоз удобрений через Керченский пролив

Федеральная служба безопасности России согласовала предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова разрешить провоз не взрывоопасных удобрений в мягких контейнерах через Керченский пролив.

«Федеральная служба безопасности России согласовала разрешение на провоз неопасных (не взрывоопасных) минеральных удобрений в биг-бегах (так называемых мягких контейнерах) через Керченский пролив. Об этом заместитель министра транспорта Александр Пошивай сообщил в письме на имя уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова», — сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

При этом перевозка аммиачной селитры, относящейся к взрывоопасным удобрениям, через Керченский пролив остается под запретом вне зависимости от упаковки.

Ранее Б.Титов в своем письме министру транспорта Виталию Савельеву акцентировал внимание на ущербе, который этот запрет наносит рынку минеральных удобрений. Именно минеральные удобрения российского и белорусского производства в основном и провозились через Керченский пролив в мягких контейнерах емкостью до трех тонн груза. В свою очередь Министерство транспорта РФ выступило за снятие этого запрета и попросило ФСБ выразить свое мнение по этому вопросу «в возможно короткий срок».