От кинотеатров на пляжах отказаться трудно

Их строительство обеспечивается федеральной грантовой поддержкой, от которой севастопольские чиновники не в силах отказаться.

Вопрос о неуместном появлении кинотеатров на городских пляжах был задан начальнику Управления туризма Севастополя Ларисе Остапенко 31 октября в Законодательном собрании в ходе ее отчета о работе управления за 2022 год.

Депутат Елена Глотова поинтересовалась целесообразностью использования грантовых средств на строительство пляжных кинотеатров, в частности речь зашла о труднодоступных пляжах «Золотой» и Яшмовый». Ведь городские кинотеатры зачастую пустуют, а многие даже в свое время были закрыты или перепрофилированы, тем временем на самых отдаленных и труднодоступных от города пляжах предприимчивые предприниматели, поддерживаемые управлением туризма, не без проблем пытаются оборудовать пляжные кинотеатры.

Для Л.Остапенко данная тема оказалась неприятной, поэтому отвечала она сбивчиво и эмоционально.

— В первую очередь создание новых точек притяжения, таких, например, как кинотеатр, способствует развитию бизнеса в целом. То есть в этом году, да, возможно, мы не предусмотрели некоторые риски, связанные непосредственно с условиями СВО: у нас закрыты участки акватории, у нас страдают перевозчики и непосредственно пляжи тоже пострадали, — нервничала чиновница. — И что нам из-за этого не развивать инфраструктуру? Не надо строить новые точки притяжения? Не надо создавать комфортные условия для отдыхающих?

Отвечая вопросом на вопрос, Л.Остапенко наконец-то дошла до сути: дают деньги — надо осваивать, а целесообразность дело второе.

— Конечно, это надо делать и мы делаем. В рамках федеральной грантовой поддержки была доведена субсидия непосредственно на создание объектов инфраструктуры — кинотеатров в пляжной зоне. Привлечение федеральных средств... Чем это плохо? — удивилась чиновница.