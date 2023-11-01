На вопросы о глэмпингах отвечено — надо строить

Севастопольцы не понимают, почему в самых неподходящих местах строят некапитальные средства размещения туристов — глэмпинги. Но в ответ слышат от чиновников, что строить, нужно, потому что поручение о развитии экологического туризма дано самим гарантом Конституции и под эту программу выделяются немалые средства.

Нешуточные страсти разгорелись 31 октября на заседании Законодательного собрания после доклада начальника Управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко, которая отчитывалась перед парламентом о работе ведомства за прошедший год.

Один из острых вопросов, который неоднократно задавался Л.Остапенко после доклада, касался целесообразности строительства глэмпингов в труднодоступных и небезопасных местах. В частности депутатов интересовали проекты обустройства дорогостоящих шатров в урочищах Ласпи, Батилиман, а также на Северной стороне в районе парка «Учкуевка».

Строительством 30 некапитальных современных домиков для туристов в районе Ласпи не так давно даже заинтересовались в Следственном комитете. Некапитальные сооружения в живописной бухте соорудили на обвалоопасном склоне. Но как следует из ответа чиновницы, собственники этого глэмпинга в суде доказали, что нависающие над обрывом домики построены без нарушений.

Депутата Вячеслава Горелова интересовало, предполагается ли подписание какого-то правового документа, например, акта о вводе в эксплуатацию этих сооружений.

— Кто-то будет подписывать такой документ, кто этот человек? — допытывался В.Горелов.

Оказалось, что нести ответственность за безопасность построенной туристической деревни никто не собирается — это программой не предусмотрено.

— Некапитальные сооружения не подразумевают такого акта, но при всем при этом мы говорим, что это средства размещения и для того, чтобы они соответствовали законам им необходимо пройти классификацию. Именно классификация является документом, который позволяет данным средствам размещения осуществлять свою экономическую деятельность в соответствии с законодательством РФ, — объяснила Л.Остапенко.

По мнению В.Горелова, который признался, что не является поклонником таких проектов, при выборе мест для размещения глэмпингов было сделано много ошибок. Выделены неправильные земельные участки в урочищах Ласпи и Батилиман: они находятся на сложном рельефе в обвалоопасной зоне. Ошиблись также предприниматели, решившись на реализацию этих проектов, польстившись на деньги. Вдобавок некапитальные сооружения оказались в плоскости правовой неопределенности.

— Должен быть проект, экспертиза, надзор и подписание акта, который обеспечивал бы гарантию безопасного размещения людей в этих объектах. У нас нет ни того, ни другого. Нет проекта, нет расчетов, не знаю, проводилась ли проверка на прочность сооружения. Квалификация, о которой заявляет глава управления, проводится по экономическим принципам. Кто будет отвечать за безопасность людей, которых там разместят? — гневно вопрошал В.Горелов.

Его поддержала депутат Елена Глотова, которая также хотела знать, почему управление туризма так лоббирует строительство глэмпингов в местах, где трудно организовать комфортные, а самое главное безопасные условия проживания отдыхающих.

Ответ Л.Остапенко был обескураживающим:

— Создание и развитие экологического туризма, в том числе модульных некапитальных средств размещения на территория ООПТ — задача, поставленная нашим гарантом Конституции и выделяются средства из резервного фонда на финансирование данного проекта.

В добавок она обвинила жителей города, приезжающих на природу с ночевкой в том, что они оставляют после себя горы мусора.

После этого депутат Василий Пархоменко сказал, что данная тема уже давно дискредитирована в глазах многих севастопольцев.

— Я понимаю, что вы выполняете указания «гаранта Конституции», но при этом можно же не вредить севастопольцам? — возмутился В.Пархоменко. — Меня интересует ваше отношение к установке глэмпинга на Северной стороне, где большое количество жителей недовольны, что в зеленую зону в их районе пытаются всунуть некапитальные строения.

И тут чиновницу прорвало:

— Собственное мнение?! А вам не кажется, что там больше заинтересованных... Это [возмущается] как раз тот самый серый сектор, который проживает рядом и нелегально сдает свои квартиры... [Они это делают] для того, чтобы там не создать непосредственно законно действующее средство размещения. Вы не рассматривали вопрос с этой стороны?

Потом, немного успокоившись, она добавила, что в любом случае, большая часть проектов по модульным некапитальным средствам размещения создается на частной территории, принадлежащей предпринимателям.