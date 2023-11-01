На новогодних каникулах будет больше поездов в Крым

В конце декабря и в начале января в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга поедут дополнительные поезда. Продажа билетов на них уже открыта,, сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Так, поезд №171/172 будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь, поезд №175/176 — по маршруту Москва – Симферополь.

Поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь

Поезд №171/172 будет отправляться из Симферополя с 25 по 31 декабря декабря и 2, 3, 5, 6, 7 января в 18:40. В Петербург поезд прибывает через день в 12.57.

Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда будут курсировать с 27 по 31 декабря, а также 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января. Они отправляются в 19:26. В Симферополь поезд прибывает через день в 12.35 (для рейсов отправлением из Петербурга 8 и 9 января – прибытие в Симферополь в 13.55).

В Москву

Поезд №175/176 отправляется из Симферополя 27, 28 декабря и 1, 2, 6, 7 января в 1.25 и прибывает в Москву на следующий день в 14.26.

Из Москвы поезд отправляется с Павелецкого вокзала 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января в 0.55 и прибывает в Симферополь на следующий день в 18.10 (кроме 10 января, когда поезд прибудет в Симферополь в 17.25).

В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны.