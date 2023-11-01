Юные робототехники из Севастополя победили на фестивале «РобоФинист»

Ребята показали лучший результат в номинации «Сумо андроидных роботов». В этом виде программы преимущества имеет самый сильный и одновременно самый легкий робот. При этом участникам нужно было создать своего андроида, обучив его приемам и захватам, чтобы победить на ринге, вытолкнув соперника за пределы поля.

Как сообщили в Севастопольском отделении Малой Академии наук, работу над собственным проектом М.Коптелов и Д.Перепелица начали во время образовательной смены центра «Альтаир» – как раз там и шла активная подготовка участников открытого регионального отборочного этапа на Международный фестиваль.

Ребят готовили к участию в фестивале педагог профильной смены Центра «Альтаир», студент университета Иннополис Артур Еремов, педагоги дополнительного образования Малой академии наук Юрий Балашов и Алексей Селеверстов, и их труды оказались не напрасными.

«Севастопольская газета» уже сообщала, что Международный фестиваль «РобоФинист» проводится ежегодно в Санкт-Петербурге, являясь самым массовым мероприятием для юных робототехников в России. В этом году фестиваль рассчитан на четыре дня. Ежедневно на площадке фестиваля соревнуются 900 участников из России, Белоруссии, Казахстана и других стран.