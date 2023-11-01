ДИЗО работает по-новому

Документы от физических и юридических лиц в департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя будут принимать на час дольше, причем в вечернее время.

«По обращениям жителей для их удобства принято решение продлить часы приема документов в департаменте по имущественным и земельным отношениям», — сообщил в социальных сетях исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Николай Приставка.

Ранее документы от физических лиц принимали с 9.30 до 12.30, а от юридических — с 14.00 до 17.00. Теперь введен дополнительный час работы в вечернее время.

Согласно новому расписанию, прием физических лиц будет осуществляться с понедельника по четверг с 9.30 до 12.30 и с 18.00 до 19.00. В пятницу — с 9.30 до 12.30 и с 17.00 до 18.00.

Для юридических лиц расписание следующее: понедельник-четверг с 14.00 до 17.00 и с 18.00 до 19.00. В пятницу — с 14.00 до 15.30 и с 17.00 до 18.00.

Н.Приставка назначен и.о. губернатора Севастополя месяц назад. В его ведении находится департамент имущественных и земельных отношений и Управление государственной регистрации права и кадастра.

В понедельник, 30 октября, был назначен и новый директор департамента имущественных и земельных отношений — Тимур Кулиев.