Браконьеры охотились по ночам

Бывший егерь организовал браконьерскую группу для охоты. Добытых при помощи карабинов с глушителями и приборов ночного видения диких животных делили поровну.

Завершено предварительное расследование уголовного дела о незаконной охоте на территории природного заказника «Байдарский». Установлено, что 46-летний житель Севастополя, который раньше работал егерем, привлек к своему преступному плану 54-летнего приятеля. Подельники по ночам охотились на диких животных, а добытые трофеи делили между собой, рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В правоохранительных органах ущерб, причиненный браконьерами, посчитали «особо крупным» и оценили в 150 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело по статье «Незаконная охота» направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В марте текущего года сообщалось, что браконьеры застрелили дикого кабана в заказнике «Байдарский». Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке ОМОН «Беркут-С» Росгвардии. При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты охотничий карабин с патронами, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы, а также фрагменты туши дикого животного.

На территории Севастополя охота полностью запрещена с 2021 года. Севприроднадзор объясняет такое решение небольшой территорией города.