Задержан координатор покушения на Олега Царева

«Согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О.А. является 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым О.А., оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Координатор задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева О.А., схемы подходов к местам его проживания и работы.

Как подчеркнули в ФСБ, «целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается». При этом «в ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур».

Завербовали в январе

Задержанный специально устроился на работу в санаторий им.Кирова в Ялте, где проживал политик. Об этом он сообщил на допросе, видео которого распространила ФСБ России.

По словам мужчины, в январе 2023 года он был завербован сотрудниками СБУ для подготовки покушения на О.Царева, который проживает в Ялте на территории санатория им.Кирова.

«Я получал указания по сбору информации для подготовки покушения, по передвижению и местонахождению, а также по подбору места для хранения оружия. В феврале 2023 года я устроился работать в санаторий им.Кирова для полноценного доступа к получению информации о передвижении Царева», — сказал задержанный.

ФСБ также распространила запись перехваченных его переговоров с агентом СБУ уже после покушения. Сотрудник СБУ успокаивает мужчину: «Ты не переживай, все нормально, к тебе вопросов нет. Будь готов, что могут тебя опрашивать, это нормально. Ты должен себя вести максимально спокойно. Тебе не за что переживать».

Покушение на О.Царева было совершено в ночь на 27 октября в Ялте, когда неизвестный дважды выстрелил в политика. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Угроза жизни пережившего покушение в настоящее время отсутствует, состояние здоровья — удовлетворительное, сообщил ЦОС ФСБ России.