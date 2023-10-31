Вопросы развития туристической отрасли пока прорабатываются

Ряд проблемные вопросов начальник городского управления туризма обозначила во время своего отчетного доклада 31 октября перед депутатами Законодательного собрания, а также отвечая на их вопросы. В частности, о работе самого управления.

Так, по ее словам, благодаря грантовой поддержке в сфере туризма за отчетный период было создано 50 новых рабочих мест. Всего же в городской туристической отрасли в настоящее время заняты порядка 1000 человек, а содержание управления туризма ежегодно обходится бюджету в сумму около 40 млн рублей.

Л.Остапенко ответила на вопросы депутата Сергея Борисова насчет перспектив организации парковок для приема туристических автобусов, отчитавшись о проведенной работы с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в результате чего были организованы места посадки-высадки туристов, приезжающих на туристических автобусах. В тоже время чиновница отметила, что это работа не одного дня и сопряжена со многими сложностями. Пока решение вопроса — на уровне попыток.

Не решен пока вопрос и с организацией автокемпингов. Главная причина – в отсутствии федеральных нормативов и требований.

– Как только этот вопрос урегулируется на федеральном уровне, мы будем рассматривать тему организации кемпингов. Цивилизованных, которые не будут просто скоплением машин. С нахождением подходящих для этого мест стоянок, – ответила Л.Остапенко.

Прокомментировала также Л.Остапенко возможность продления в городе туристического сезона до круглогодичного, отдавая приоритет спортивному туризму, в частности, в направлении скалолазания. При этом чиновница связала этот вопрос с объявлением программы кешбэка, который бы стимулировал внесезонный туризм. Так было в прошлом году, сейчас же, по ее словам, также прорабатываются стимулирующие меры поддержки, которые будут действовать с декабря 2023-го по март 2024 года.