Во избежание убытков освободили от налога на имущество

Изменения в статью 4 Закона города Севастополя от 26 ноября 2014 года №80-ЗС «О налоге на имущество организаций» внесены 31 октября на заседании депутатов Законодательного собрания и одобрены в двух чтениях. Докладчик законопроекта и.о.директора департамента финансов города Севастополя Алексей Плотников представил его содержание.

В частности, налог на имущество теперь не будет платить реконструируемый гражданский сектор аэропорта Бельбек.

– В настоящее время в виду ограничений на полеты воздушных судов гражданского назначения функционирование данной организации, как и всей организации Международный аэропорт Севастополь невозможно, поэтому нас просят помочь в данной ситуации. Департаментом финансов проведена работа. Изучено состояние данной организации. Она является на 100% принадлежащей городу Севастополю и Республике Крым, доля Севастополя составляет 7,1%, – сообщил А.Плотников.

По его словам, в 2022 году дивидендов данной организации было перечислено 29 млн рублей, в 2023 году – 21 млн рублей. Теперь же в целях избежания убытков данной организации и в силу того, что это наш объект, предлагается освободить от уплаты налогов те объекты, которые будут введены в строй в 2023 году на точечный срок 2024 года. При снятии ограничений данная льгота будет устранена.

Кроме того, от уплаты налогом на имущество освободили организации государственных органов власти Севастополя, а также автономные бюджетные и казенные учреждения города Севастополя. В части те объектов, которые используются для выполнения функций по выполнению государственных задач.

– Данная налоговая льгота техническая и в части доходов и расходов просто будет убрана одновременно из двух сторон бюджета. Она будет вводится в действие с 2025 года, – пояснил А.Плотников.

Согласно данному документу также прекращается освобождения от уплаты налога на имущество организациям для вида экономической деятельности по охране исторических мест и зданий, памятников культуры. Это, как было заявлено, позволит исключить необоснованные налоговые льготы бюджета.

Льгота сохраняет действие только в отношении музеев, работающих на бесплатной основе, например, 35-я Береговая батарея.

Организаций, которые не могут полностью функционировать в существующих условиях, найдено не было. Частично ограничены в своей деятельности рыбаки, им по линии бюджета города была оказана некая поддержка.