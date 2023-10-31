В Ночь искусств в СевТЮЗе предлагают заглянуть в закулисье

К Ночи искусств, которая объявлена 4 ноября, в Севастопольском театре юного зрителя подготовлена насыщенная программа для детей и взрослых. Об этом сообщается на сайте театра.

Что именно будет происходить в театре, пока остается тайной, однако сообщается, что зрителей в этот день пригласят в закулисье, где они смогут увидеть, как и из чего создается спектакль.

Участникам Ночи искусств предложат попробовать себя в качестве актеров и даже выступить перед зрителями. В качестве средства перевоплощения костюмеры разрешат примерить театральные костюмы и даже несколько минут побыть в образе того или иного театрального героя.

В мероприятии планируется задействовать работников всех театральных цехов, в том числе костюмерного, бутафорского, гримерного. Работники каждого из них расскажут о секретах профессии.

Как обещают организаторы, это будет волшебный вечер.

Прикоснуться к волшебству приглашают с 19.00 до 21.00, бесплатно.